Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,44% и составил 2 760,01 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,05% — до отметки 1 219,93 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 0,36%, МТС — на 0,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,26%, «Газпрома» — на 0,82%. Бумаги Мосбиржи просели в цене на 0,68%.



«Если американская сессия и завтрашняя азиатская сессия не принесут сюрпризов, то на рынке российских акций завтра можно ожидать умеренный рост. Вероятный дневной коридор на завтра по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 730—2 785 пунктов, по индексу РТС — 1 210—1 235 пунктов», — комментирует старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.