Влияние пандемии коронавируса и сопутствующих ограничительных мер на платежный баланс усилилось во II квартале 2020 года. Выручка от нефтегазового экспорта сократилась за счет падения как цен, так и физических объемов на фоне уменьшения внешнего спроса в условиях рецессии в мировой экономике, а также в связи со значительным снижением добычи в России в рамках договоренностей ОПЕК+. Об этом говорится в выпуске информационно-аналитического комментария Центробанка «Платежный баланс России».

«Сокращение экспорта частично компенсировалось сжатием импорта и уменьшением дефицита баланса прочих компонентов текущего счета. Импорт товаров снизился из-за уменьшения внутреннего спроса в условиях пандемии и ограничительных мер, а также из-за ослабления рубля. Импорт услуг по статье «Поездки» почти прекратился вследствие закрытия международного пассажирского сообщения. В условиях спада в мировой экономике и неприятия инвесторами риска уменьшилось чистое привлечение иностранного капитала прочими секторами, обязательства банков продолжили сокращаться темпом несколько выше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — отмечается в материале.

По данным регулятора, продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила приводили к снижению резервных активов. Однако общий уровень международных резервов по итогам квартала вырос.