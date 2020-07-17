ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 18 июля.

Курс доллара повысился на 48,29 копейки, составив 71,7139 рубля (71,231 рубля на 17 июля). Курс евро повысился на 45,03 копейки, до 81,6821 рубля (81,2318 рубля на 17 июля).

На валютных торгах Московской биржи на 14:41 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 21 копейку и составил около 71,74 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 47 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 81,96 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 71,56—71,92 рубля за доллар и 81,49—82,09 рубля за евро.