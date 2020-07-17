Платежная система «Мир» не обсуждает планы по изменению правил конвертации валют, сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

Международная платежная система Mastercard вводит новые правила конвертации валют по операциям по картам: с 11 августа при проведении трансакции в валюте, которая отличается от той, в которой была выпущена карта, конвертация будет проходить по курсу на дату операции.

В платежной системе «Мир» пояснили, что внутри РФ все платежи проходят только в рублях, без конвертации на уровне платежной системы. Конвертация применяется только при трансграничных платежах в странах, где обеспечен прямой прием карт «Мир»: в Армении и Киргизии, а также в значительной части POS-терминальной и банкоматной сети Турции, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана, Казахстана.

«Конвертация из местной валюты в рубли осуществляется по курсу, установленному платежной системой «Мир». Расчеты проходят по корсчетам, открытым иностранными участниками в нашем расчетном банке. Благодаря прямой конвертации валют и курсу платежной системы «Мир» расчеты по «Миру» являются более выгодными для держателя карты», — пояснили в пресс-службе.

МПС должны будут обеспечить аутентификацию по российскому трафику через НСПК до 1 ноября Также сервис аутентификации должен предоставляться по протоколу 3D 1.0.2.

По трансграничным операциям возможны два варианта применения курса конвертации в зависимости от формата взаимодействия между «Миром» и зарубежными партнерами: для межсистемного взаимодействия конвертация происходит по курсу, установленному в момент авторизации, при стандартном взаимодействии с иностранными банками-участниками — по курсу, установленному на операционный день обработки клиринга. «В данный момент планы по изменению порядка не обсуждаются», — говорится в сообщении.

Visa не комментирует изменения в правилах. На текущий момент по правилам Visa конвертация валют производится либо по рыночному курсу, либо по курсу, установленному регулирующим его правительственным учреждением, и происходит на дату процессирования, то есть дату приема Visa клиринговой записи. «В обязанности эмитента входит уведомление держателя карты о тарифах за конвертацию посредством любого из способов, установленных правилами Visa», — отметили в пресс-службе.