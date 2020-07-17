Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,54% и составил 2 774,79 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,31% — до отметки 1 216,17 пункта.

Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,11%, «Газпрома» — на 0,88%, МТС — на 0,22%, Мосбиржи — на 0,03%. Бумаги Сбербанка просели в цене на 0,29%.

«РТС потерял менее 1% и вновь закрепился у нижней планки диапазона, который сформировался в последние два месяца. Индекс торгуется в пятницу между отметками 1 210—1 220 пунктов. Чтобы пойти еще ниже, нужен очень негативный стимул, а его сейчас нет. Поэтому преобладающее движение на следующие сессии — вверх. Уже в понедельник мы можем увидеть положительный отскок на 20—30 пунктов. Драйвером роста могут стать внешние площадки, которые сейчас живут ожиданиями конца второй волны пандемии. Индекс Мосбиржи сегодня в плюсе благодаря слабому рублю. Индикатор прибавляет в пределах 0,5%. Колебания происходят в диапазоне 2 750—2 770. На следующую сессию мы закладываем возвращение к уровням 2 760—2 790 пунктов. При позитивном внешнем фоне рынок может вновь закрепиться выше 2 800 пунктов», — комментирует аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.