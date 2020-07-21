Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства концепцию регулирования в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники до 2024 года, пишет «Коммерсант» . Ведомство разработало ее совместно со Сбербанком и центром «Сколково». Предполагается, что органы федеральной власти и «Роскосмос» в трехмесячный срок представят свои предложения по реализации концепции в рамках федеральных проектов «Нормативное регулирование цифровой среды» и «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика».

Предложенная концепция описывает направления, где должны меняться нормы, учитывающие специфику применения ИИ и роботов. В ней заложен принцип «стимулирование прежде регулирования» (ограничения вводятся, только если есть риск от внедрения новшеств) и человеко-ориентированный подход (применение ИИ не должно нести вреда). Один из главных инструментов — экспериментальные правовые режимы («регуляторные песочницы»). Концепция также описывает препятствия для внедрения новых технологий — проблема защиты персональных данных и их использования, создание безопасного доступа к ним разработчиков, снятие ограничений на оборот и использование; разграничение ответственности за причинение вреда с использованием систем ИИ и роботов. Одним из решений авторы считают развитие инструментов страхования, позволяющих возместить причиненный вред, а также описание условий самоидентификации системы ИИ при прямом взаимодействии с человеком.

Президент поручил принять закон об экспериментальных правовых режимах в цифровых инновациях Документ находится на рассмотрении в Госдуме.

Также концепция указывает на необходимость облегчения экспорта подобных технологий — для этого требуется устранять расхождения в регулировании, вынуждающие вести разработку отдельно для российского и международного рынков, а также расширить список изъятий из перечня товаров и технологий двойного назначения. Требуется и адаптация существующих технических стандартов, и изменение правового режима защиты интеллектуальной собственности. Описаны в документе и проблемы внедрения ИИ и роботов в конкретных сферах.

По словам экспертов, одним из ключевых является вопрос использования данных, а также вопрос регулирования беспилотников, прежде всего в сфере автомобильного транспорта. Регулирование искусственного интеллекта в России идет с отставанием, поскольку в стране нет национальной стратегии работы с данными, отмечают эксперты.