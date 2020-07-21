Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 34 копейки, а евро — 37 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,97 рубля (минус 36 копеек), курс евро — 81,36 рубля (минус 31 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, подъем цен на нефть и позитивная динамика большинства валют развивающихся стран поддержат покупки в рубле, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 71,3 рубля. В случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках в ходе сессии национальная валюта может продолжить восстановление, что уведет доллар в район 71 рубля.

«Сегодня укрепление российской валюты вполне может продолжиться. Ближайшей поддержкой по паре доллар/рубль выступит район 70—70,5, пробития вниз которого мы не ждем. Что касается дальнейшего, то на рубль мы смотрим с пессимизмом и не видим никаких оснований для реализации ряда высказанных прогнозов о том, что к концу года курс уйдет в район 60 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.