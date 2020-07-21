Банк России установил официальные курсы валют на 22 июля.

Курс доллара понизился на 99,6 копейки, составив 70,9668 рубля (71,9628 рубля на 21 июля). Курс евро снизился на 1 рубль 14 копеек до 81,2499 рубля (с 82,3902 рубля на 21 июля).

На Московской бирже на 12:44 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 47 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 61 копейку, валюты стоят 70,87 и 81,06 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника составляют 70,84—71,14 рубля за доллар и 81,03—81,5 рубля за евро.