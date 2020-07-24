Банк 131 предупреждает о мошенниках, которые обзванивают граждан и под видом партнеров предлагают открыть счета и карты в кредитной организации или оформить страховки.



Банк проинформировал о мошеннической схеме Центр мониторинга и реагирования на финансовые атаки ЦБ и подал заявку на блокировку домена злоумышленников, сообщили Банки.ру в пресс-службе организации. В настоящий момент сайт заблокирован.

«Большинству клиентов мошенники перезванивают по телефону или связываются по электронной почте и представляются партнером Банка 131, организацией «Барс Кредит Банк», — рассказали в пресс-службе кредитной организации.

В Банке 131 пояснили, что в рамках имеющейся у него лицензии пока не предоставляет услуги физическим лицам и не имеет никаких партнерских взаимоотношений с другими финансовыми организациями.

ООО «Банк 131» — небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Казани. Основное направление работы — расчетно-кассовое обслуживание и обслуживание платежей в России и за рубежом для юридических лиц.