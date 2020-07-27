Энергомашбанк запускает акцию для клиентов среднего и крупного бизнеса «Быть вместе выгодно», которая дает возможность получить бесплатное обслуживание и процент на остаток на расчетном счете. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба банка.



«Организации, получившей в рамках акции приглашение от действующего клиента банка, бесплатно открывается расчетный счет, производится начисление процентов на остаток на счете и предлагается льготный пакет услуг на 12 месяцев», — говорится в релизе.

В пакет входят ведение счета при использовании системы «Банк — клиент», проведение платежных поручений, прием наличных денежных средств, проведение платежей в адрес физических лиц, снятие наличных по чеку. Действующий клиент, порекомендовавший банк, также получает бонус по бесплатному обслуживанию и начислению процентов на остаток.

Для всех клиентов банка, вне зависимости от наличия рекомендаций от действующего клиента банка, до конца июля 2020 года в банке действует акция «Бизнес-каникулы», в соответствии с которой на остаток на счете начисляется 4% годовых, а на сумму свыше 10 млн рублей возможно согласование индивидуальных условий.