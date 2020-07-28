Почти каждый пятый заемщик, обратившийся в Сбербанк за кредитными каникулами, не представил документы, подтверждающие падение дохода, пишет РБК , ссылаясь на вице-президента кредитной организации Максима Дегтярева. Требование подтвердить падение дохода более чем на 30% в месяц в период пандемии заложено в федеральном законе о кредитных каникулах для населения. Подтверждение необходимо, чтобы льготный период не был признан просрочкой.

По словам Дегтярева, с момента запуска госпрограммы кредитных каникул по 106-ФЗ в Сбербанк было подано более 80 тыс. заявок от клиентов — физических лиц на сумму более 30 млрд рублей, и на данный момент 15 тыс. заемщиков не представили необходимые подтверждающие документы о снижении своего дохода. Подтвердить падение доходов не смогли около 18,75% заемщиков, обратившихся в Сбербанк за отсрочкой выплат. Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, всего за реструктуризацией кредитов с конца марта по середину июля 2020 года обратились почти 500 тыс. клиентов. В целом программы реструктуризации банков оказываются популярнее государственных кредитных каникул.

Для подтверждения падения дохода нужно представить справку о доходах, сведения о регистрации в качестве безработного, листок нетрудоспособности или другие документы. ЦБ предложил рынку свой вариант разрешения ситуации, когда клиенты не могут документально подтвердить падение доходов: переводить таких заемщиков на собственные программы реструктуризации, чтобы избежать чрезмерного роста просроченной задолженности.

Не все претенденты на кредитные каникулы представили документы для их обоснования Регулятор предлагает банкам реструктурировать эти кредиты по их собственным программам.

Клиентам, уже получившим кредитные каникулы по госпрограмме и у которых заканчиваются отведенные законом 90 дней для представления документов, крайне важно поспешить и представить их в срок, иначе банки вынуждены будут отменить льготный период, отметил Дегтярев.

По словам представителей банков, клиентов, не подтвердивших снижение дохода, кредитные организации оповещают по СМС, а затем связываются с ними по телефону. Также заемщикам, вышедшим на каникулы и не подтвердившим основания для их применения, предлагается собственная программа банка по реструктуризации кредитов. Как пояснили в банках, в основном отказ от кредитных каникул случается по двум причинам: либо сумма кредита не соответствует критериям госпрограмм, либо самого клиента не устраивают предлагаемые условия.