Россиянам, которые совершают покупки в Интернете, больше не придется подтверждать каждую трансакцию кодом из СМС, платежные системы и банки начали внедрять новый стандарт безопасности 3D-Secure 2.0, который квалифицирует часть операций как низкорисковые и не требует дополнительной верификации личности. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на Национальную систему платежных карт (НСПК). Такую систему для карт «Мир» подключили уже 140 кредитных организаций, а остальные проходят сертификацию. В НСПК подчеркнули, что поддержка нового стандарта для эмитентов «Мир» обязательна.

По словам представителей банков, совокупность сведений совместно с анализом трансакционной активности клиента дает возможность эмитенту «узнавать» своего держателя на этапе аутентификации и разрешать проведение операции без дополнительного подтверждения, оставаясь в защищенной среде протокола. Стандарт версии 2.0 позволяет проанализировать более 200 характеристик платежа, среди них — точка продажи, сумма операции, позиции в чеке, геолокация и характеристики устройства, с которого совершается трансакция. Также теперь банки смогут выбрать способ дополнительного подтверждения личности в случаях, когда это необходимо: есть возможность использовать в качестве фактора аутентификации сохраненную на смартфоне биометрию. Стандарт версии 2.0. «упрощает клиентский путь и позволяет экономить на отправке одноразовых паролей», добавили банкиры.

Как отметили эксперты, протокол безопасности нового уровня — это попытка найти разумный компромисс между безопасностью и удобством. С одной стороны, стандарт поддерживает несколько механизмов верификации плательщиков, но с другой, в некоторых регионах мира даже первая версия стандарта — с подтверждением только с помощью кода из СМС — привела к заметному снижению числа покупок. Дополнительное действие при проведении платежа оттолкнуло часть клиентов, которые предпочли менее защищенные площадки, пояснили эксперты. Также за несколько лет расходы банков на каждую СМС выросли примерно с 0,03 рубля до 0,7—1 рубля за сообщение. Благодаря внедрению 3D-Secure 2.0. кредитные организации могут сэкономить до 30—80% расходов на СМС и направить сэкономленные средства на развитие бизнеса или в прибыль, считают эксперты.