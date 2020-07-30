ЦБ установил официальные курсы валют на 31 июля.

Курс доллара повысился на 1 рубль 12,85 копейки, составив 73,3633 рубля (72,2348 рубля на 30 июля). Курс евро увеличился на 1 рубль 34,12 копейки до 86,2532 рубля (84,912 рубля на 30 июля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:09 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,47 рубля (плюс 90 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,34 рубля (плюс 73 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,06—73,6 рубля за доллар и 85,81—86,53 рубля за евро.