Агентство по страхованию вкладов будет выплачивать страховку вкладчикам петербургского банка «Невастройинвест» через Россельхозбанк, который стал победителем соответствующего конкурса по отбору банков-агентов. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Выплата компенсаций вкладчикам «Невастройинвеста», в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, начнется 3 августа. РСХБ будет осуществлять выплаты не менее года, а о дальнейшем порядке выплат агентство сообщит дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 31 июля на сайте АСВ и 3 августа в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

Согласно реестру обязательств КБ «Невастройинвест», за страховым возмещением на сумму 340 млн рублей могут обратиться порядка 500 вкладчиков, в том числе 110 малых предприятий (им причитается в общей сложности 26,2 млн рублей).

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у банка.



У банка «Невастройинвест» лицензия была отозвана 24 июля этого года.