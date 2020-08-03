Минфин будет совершенствовать законодательство в части специальных административных районов, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для возврата холдинговых структур в Россию, сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Ранее ведомство объявило, что начинает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

«В июне — июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром с тем, чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата», — прокомментировал Сазанов.

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По его словам, теперь холдинговые структуры выгоднее будет переводить обратно в Россию. «Мы сейчас будем совершенствовать законодательство в части административных районов с тем, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода соответственно структур холдинговых в Россию обратно», — отметил Сазанов.

Также сообщалось, что Министерство финансов Кипра не получало уведомление российского Минфина о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения и считает, что это решение будет иметь негативные последствия для обеих стран.