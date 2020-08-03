Министерство финансов Кипра не получало уведомление российского Минфина о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения, считает, что это решение будет иметь негативные последствия для обеих стран, сообщила представитель Минфина Кипра.

«Мы не знаем ничего о планах разорвать соглашение. Мы находимся в ожидании. С моей точки зрения, нет причин для прекращения соглашения. У нас был обмен электронными посланиями, мы оптимистично настроены», — сказала представитель Минфина Кипра. По ее словам, ведомства находятся в процессе переговоров и не получали решения о прекращении действия соглашения.

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Российская сторона сформулировала варианты компромиссного решения и предложила оперативно в течение этой недели провести очные переговоры на Кипре.

Разрыв соглашения не будет положительным или полезным ни для одной страны, ни для другой, считает собеседница агентства. «В таком случае налогообложение выйдет из-под действия соглашения, оно будет регулироваться произвольно различными налоговыми органами. Это не содействует уверенности инвесторов. Это будет иметь негативные последствия для двух стран. Наш настрой — не доводить до разрыва соглашения, поэтому мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы найти справедливое решение, которое поможет обеим странам», — сказала представитель Минфина Кипра.

Она отметила также, что Кипр первоначально предлагал продлить действие соглашения, но предложение не было принято российской стороной.

Сейчас дивиденды при выплате физлицам — налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам — 15%. Популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов до 5% с 15%. Аналогичные уведомления с требованием внести изменения в налоговые соглашения Минфин РФ направлял Люксембургу и Мальте.