Минфин РФ уведомил министерства финансов Люксембурга и Мальты о повышении до 15% налога на выводимые из РФ дивиденды и процентные доходы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее соответствующее уведомление также было направлено в Министерство финансов Кипра.

«Минфин России направил письма министерствам финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%», — говорится на сайте Минфина.

Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками. Соответствующие выплаты из России будут регулироваться российским налоговым законодательством.

Путин поручил определить перечень офшоров для налога в 15% за вывод дивидендов Полученные бюджетом дополнительные доходы от этой меры будут направляться на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог 15% за вывод дивидендов в офшоры. Он поручил правительству до 25 декабря текущего года определить перечень офшорных юрисдикций, для которых будет предусмотрен 15-процентный налог на выводимые из России дивиденды и проценты от активов.