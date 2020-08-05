Мировые цены на нефть во вторник продемонстрировали положительную динамику.

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,69 доллара и составили 41,7 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость октябрьских контрактов на Brent увеличилась на 0,28 доллара, до 44,43 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских поставок техасской светлой нефти WTI во вторник на торгах в США выросла после мощного взрыва в Бейруте, передавало накануне вечером агентство ТАСС . Президент финансовой компании NationsShares Скотт Нейшнс сказал в эфире телеканала CNBC, что взрыв в Бейруте стал одной из главных причин роста стоимости WTI. «Мы опасаемся геополитической нестабильности», — отметил он. Эксперт допустил, что произошедшее может привести к перебоям с поставками нефти.



Как пишет РБК со ссылкой на ливанские СМИ, Бейрут объявили зоной бедствия после взрыва в порту. По предварительной версии Службы национальной безопасности страны, причиной взрыва стали взрывоопасные материалы, которые хранились на складе в порту. Ночью сообщалось, что по меньшей мере 78 человек погибли, около 4 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести. При этом утром в среду ТАСС со ссылкой на AFP привело данные Ливанского общества Красного Креста, что число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100 человек.