Законопроект о регулировании удаленной занятости призван решить проблему с переработками, сообщили в пресс-службе Минтруда. В проекте рассматриваются особенности заключения трудового договора о дистанционной занятости, в том числе время начала и окончания рабочего дня, также право работника на неприкосновенность времени отдыха, рассказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что законопроект предполагает закрепление трех видов занятости: дистанционная удаленная занятость, временная дистанционная удаленная занятость и комбинированная. «Это позволит легализовать сложившиеся формы взаимоотношений работодателя и работника. Законопроект о внесении поправок в Трудовой кодекс регулирует такие значимые вопросы, как оплата переработок, совмещение удаленной работы и работы в офисе, компенсация расходов, возникающих при выполнении работы из дома, порядок действий при оперативном переводе сотрудников на удаленную занятость», — добавили в Минтруде.

Также в настоящее время статистических наблюдений по фактической продолжительности рабочего дня и продуктивности работников при удаленной работе Минтрудом не проводилось.