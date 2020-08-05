Пакет антикризисных мер правительства исчерпан, при этом экономическая активность, доходы населения и спрос в краткосрочной перспективе не восстановятся. Об этом сообщила в среду директор Института экономики роста им. Столыпина, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.



«Общенациональный план развития экономики при этом не включил в себя существенно новых мер по стимулированию спроса в экономике и поддержке занятости», — сказала она на онлайн-встрече бизнес-омбудсмена Бориса Титова с предпринимателями.

Аппарат Титова ожидает, что правительство России в сентябре будет обсуждать новый пакет мер по восстановлению экономического роста.

«Ожидается, что в сентябре правительство РФ будет обсуждать новый пакет мер по восстановлению экономического роста, и экспертный центр при уполномоченном планирует активно использовать результаты опросов бизнеса — сейчас планируется новый цикл опросов — при отработке предложений в этот план», — добавила эксперт.

Она отметила, что ряд введенных мер поддержки предусматривают конкретные условия, которые предприятия должны выполнять в будущем, например, кредит на возобновление деятельности будет полностью выплачен за счет государственных средств только при условии сохранения численности сотрудников не менее 90%. При этом, по ее мнению, существует «масса подводных камней» в части учета численности персонала.



Первоначальный проект плана по восстановлению экономики был представлен президенту РФ Владимиру Путину 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка. 19 июня пресс-служба правительства сообщила, что обновленный проект был направлен президенту РФ. Документ подготовлен и уже реализуется одновременно с антикризисным пакетом, сообщал журналистам 22 июля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

