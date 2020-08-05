Депозиты останутся основным инструментом для накопления у россиян, несмотря на то что их доходность снижается вслед за ключевой ставкой ЦБ, прокомментировал РИА Новости старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

Ранее в среду зампред правления ВТБ Анатолий Печатников высказал опасения, что реальная доходность депозитов вернется к ситуации 1995—1996 годов, когда никто всерьез их не воспринимал как источник сбережений и приумножений. По его словам, тогда ставки по депозитам были ниже инфляции, сейчас по базовым вкладам они немного выше 4% (прогноз инфляции). Если так будет продолжаться, то люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений, отметил замглавы банка.

ЦБ РФ в июле снизил ключевую ставку до нового исторического минимума — 4,25%. Как заявила тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина, Центробанк допускает, что сохраняется потенциал для дальнейшего снижения. Российские банки традиционно снижают ставки по вкладам вслед за решениями ЦБ. Например, сейчас средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ равна 4,58%. В июле эксперты ожидали, что к концу года она опустится до 4% или даже ниже.

«Конечно, определенная активизация перетока средств населения в валюту, гособлигации, на фондовый рынок на фоне падения реальной доходности депозитов возможна, тем более что реклама брокерских услуг уже даже транслируется по федеральным телеканалам», — сказал Тетерин.

Однако россияне, прежде всего пожилые, консервативны в выборе инструментов накопления, продолжил он. «Достаточно высокой остается инертность массового вкладчика (особенно старшего поколения), что также позволяет депозитам поддерживать статус основного инструмента сбережения», — отметил эксперт.

Согласно последней статистике ЦБ, объем средств граждан в российских банках вырос в июне на 1,9% до 31,7 трлн рублей. Приток вкладов показали главным образом системно значимые банки.