Счетная палата в 2020 году проводит масштабную проверку деятельности Корпорации МСП как института развития малого и среднего предпринимательства и выявила ряд недостатков, сообщает пресс-служба ведомства.

На первом этапе была проанализирована нормативно-правовая база и то, как корпорация выполняла свою среднесрочную программу в 2016—2018 годах.



«Задачи корпорации, предусмотренные указом президента № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства», в целом учтены в актах правительства и федеральном законе № 209. Однако часть из них описана либо более узко, чем в указе, либо в иной формулировке», — сообщил на коллегии аудитор Данил Шилков по итогам анализа.



Не может корпорация полноценно реализовать и другую свою задачу — имущественную поддержку субъектов МСП, отмечается в сообщении СП. В соответствии с указом президента эта поддержка предполагает передачу малому и среднему бизнесу недвижимости в собственность или в пользование. «Однако корпорация не является оператором государственного или муниципального имущества, предназначенного для оказания поддержки субъектам МСП. Поэтому в качестве «имущественной» поддержки она предоставляет только консультационные и информационные услуги», — указывают аудиторы.



Еще один недостаток, который отметила Счетная палата в деятельности Корпорации МСП, — отсутствие программы развития на долгосрочный период. «За пять лет существования корпорации ее органы управления так и не утвердили долгосрочную программу развития и не привели ее в соответствие с целями указа президента РФ № 204. Таким образом, корпорация координирует оказание поддержки МСП в отсутствие внутренних документов долгосрочного планирования. Это не позволяет в полной мере обеспечить заинтересованность в достижении основных приоритетов, целей и задач, предусмотренных документами стратегического планирования Российской Федерации в сфере развития МСП», — подчеркнул аудитор.



В Корпорации МСП с выводами Счетной палаты в целом согласны и намерены устранить все недочеты.

