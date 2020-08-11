Первый апелляционный суд Москвы признал законным продление ареста экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и другим фигурантам дела, обвиняемым в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал законным решение Мосгорсуда по вопросу продления меры пресечения Абызову, а также экс-главе компании «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву, бывшему гендиректору российской бизнес-группы «Ру-ком» Николаю Степанову, председателю совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александру Пелипасову, замгендиректора группы «Ру-ком» Михаилу Русакову и директору по экономике и финансам компании «Рэмис» Галине Фрайденберг», — сказали в пресс-службе. Ранее Мосгорсуд оставил их в СИЗО до 25 сентября.

Абызов был задержан и арестован весной 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, отмывании денежных средств в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Абызов вместе с сообщниками похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области.