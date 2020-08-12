Рубль ослабил позиции к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии среды, причем более ощутимо — к европейской валюте, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,63 рубля, что на 52 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,83 рубля (плюс 96 копеек).

С начала торгового дня было проведено порядка 37 тыс. операций с долларом на сумму 2 млрд долларов и 5,8 тыс. сделок с евро примерно на 258 млн евро. Диапазоны котировок равнялись 73,01—73,84 рубля за доллар и 85,74—87,05 рубля за евро.



«Рубль не восприимчив к внешнему позитиву. Рост спроса на ценные бумаги и удорожание нефти не предотвратили дальнейшего движения в сторону падения российской валюты», — констатирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. В четверг он ожидает умеренного укрепления основных валют. «Доллар будет целиться на 74 рубля, евро может дотянуться до 87,5», — прогнозирует эксперт.

«Отметим, что рубль ослабевал на умеренно позитивном внешнем фоне в виде стабилизации рынка энергоносителей. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не давала дополнительных ориентиров инвесторам. Несмотря на это, российская валюта понесла потери. Отметим, что пара доллар/рубль полноценно закрепилась в верхней части диапазона 70—75 рублей. На текущий момент мы не видим поводов для выхода из данного коридора, ожидая продолжения бокового движения американской валюты в обозначенных рамках», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.



Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин указывает, что «во второй половине основной сессии российская валюта резко просела, реагируя на отмену Минфином РФ аукциона по размещению ОФЗ в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. На этом фоне российский долговой рынок ускорил снижение».