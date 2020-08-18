Рубль находится в разнонаправленной динамике к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар терял 12 копеек, а евро дорожал на 3 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,6 рубля (минус 14 копеек), курс евро — 87,54 рубля (плюс 5 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром у рубля появился негативный фактор от Беларуси, поэтому он может дешеветь с ростом нефтяных котировок. По его словам, рост будет сдержанным и, возможно, с резкими откатами в пользу рубля. Покупатели в долларе настроены проходить уровень 74 рубля.

«Сопротивление по паре доллар/рубль проходит в районе 74,5. Не исключено, что пара попробует сегодня до него добраться. Вчера вечером мы не наблюдали отмечавшегося в последние дни усиления покупок рубля на западных площадках. Возможно, западные инвесторы на политических событиях в Белоруссии снизили спекулятивные вложения в российскую валюту. В целом рубль и дальше должен слабеть, никаких фундаментальных поводов для его роста нет. Поэтому покупки рубля как против доллара, так и против евро рекомендуем сопровождать очень короткими стопами», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.