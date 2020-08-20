Центробанк прорабатывает вопрос ускорения реабилитации клиентов — исключения из черных списков и разблокировки их счетов, замороженных по «антиотмывочному» закону, пишут «Известия» . В ЦБ отметили, что важно сохранить эффективность уже действующего механизма «обеления» — фактически признания клиентов невиновными и восстановления их в доступе к банковским услугам. С момента запуска опции по реабилитации банки аннулировали свыше 53 тыс. отказов, а из черного списка были исключены более 24 тыс. клиентов, уточнили в ЦБ.

Кредитная организация обязана рассмотреть представленные клиентом документы и сведения об обжаловании отказа банка в течение 10 дней, напомнили в ЦБ. После этого финансовое учреждение должно или сообщить клиенту об устранении оснований, по которым ранее был вынесен отказ, или о невозможности их устранения. Далее клиент может обратиться по этому вопросу в межведомственную комиссию. Общий срок рассмотрения заявления, документов и сведений на этом этапе не может превышать 20 рабочих дней со дня обращения клиента, отметили в ЦБ.

В БКС Банке предлагают сократить в два раза — до 15 рабочих дней время рассмотрения запроса на разблокировку операции или опротестование отказа в заключении договора. В банке добавили: для бизнеса каждый день простоя может нести колоссальные убытки, а физлицам могут начисляться пени и штрафы за просрочку платежей.

Комитет Госдумы одобрил ограничение возможности банков отказывать клиентам в операциях Так, отказ от обслуживания и блокировка счета будут возможны, только если при проведении проверки возникнет обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

По мнению представителей кредитных организаций, время анализа предоставленных гражданами сведений можно сократить и до трех дней — задержка платежа даже в один час негативно сказывается на деятельности клиента. Если необходимо запрашивать дополнительные документы, то процедура займет пять рабочих дней. Законодательное уменьшение сроков в два раза повысит эффективность существующего процесса. Но еще большее сокращение отведенного времени может привести к снижению качества углубленных проверок, отметили в банках. Необоснованно короткое время на рассмотрение документов способно привести к формальным отказам из-за невозможности качественно проанализировать предоставленную информацию.

По словам юристов, для клиентов банка сокращение любых сроков может быть элементом конкурентного преимущества тех или иных кредитных организаций. В «антиотмывочном» законе используются очень обтекаемые формулировки, согласно которым «подозрительной» может показаться практически любая операция. Банки, боясь штрафов от регулятора, на всякий случай блокируют все, а потом уже начинают разбираться с теми клиентами, которые предъявляют претензии, пояснили юристы.