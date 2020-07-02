Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект об исключении необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в совершении операций по распоряжениям клиентов. Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с законопроектом, отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма. Решение будет принимать глава кредитной организации или уполномоченное им лицо.

В случае отмены в судебном порядке ранее принятых решений об отказе в открытии банковского счета или расторжении договора банковского счета, сведения о которых были переданы в уполномоченный орган, кредитная организация должна будет сообщить в указанный уполномоченный орган об этой отмене. Банк обязан будет представить клиенту, которому отказано в совершении операций по счету, информацию о времени и причинах принятия такого решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

Для блокировки счетов появились новые основания
Для блокировки счетов появились новые основания

По словам экспертов, банкам будет проще сконцентрировать свои усилия и эффективно отслеживать мошеннические схемы.