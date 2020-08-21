Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) в первом полугодии 2020 года составила 7,4 млрд рублей по МСФО, говорится в релизе финучреждения.

Чистый процентный доход увеличился на 30% год к году до 32,3 млрд рублей за счет как органического роста объемов бизнеса, так и консолидации Связь-Банка. Чистый комиссионный доход вырос на 24% год к году до 9,7 млрд рублей в основном за счет роста комиссионного дохода по документарным операциям, комиссиям по расчетно-кассовому обслуживанию и комиссиям по пластиковым картам.

Операционный доход увеличился на 52% год к году до 50,9 млрд рублей, что обеспечено как ростом регулярного бизнеса ПСБ, так и положительной переоценкой ценных бумаг во II квартале 2020-го.

Активы ПСБ с начала года увеличились на 2% до 2,209 трлн рублей по состоянию на 1 июля 2020-го. Основная статья прироста — кредитование крупных корпоративных клиентов.

Объем средств на счетах клиентов в отчетном периоде увеличился на 2% до 1,72 трлн рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения выросла с 34% до 40%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов составил 899 млрд рублей.