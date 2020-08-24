ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП) — FinCERT на прошлой неделе разослал в банки бюллетень с описанием новой схемы хищения. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. При установке в мобильном банке одной из кредитных организаций возможности переводов по СБП была оставлена уязвимость, связанная с открытым API-интерфейсом. Так, злоумышленники через такую уязвимость получили данные счетов клиентов. Затем запустили мобильное приложение в режиме отладки, авторизовавшись как реальный клиент, отправили запрос на перевод средств в другой банк, но перед совершением перевода вместо своего счета отправителя средств указали номер счета другого клиента этого банка. ДБО, не проверив, принадлежит ли указанный счет отправителю, направило в СБП команду на перевод средств, который она и осуществила. Так мошенники отправляли себе деньги с чужих счетов.

По словам участников рынка, это первый случай хищения средств с помощью СБП. В Банке России подтвердили факт инцидента. Названия банка в ЦБ не раскрыли, но подчеркнули, что сама СБП надежно защищена и уязвимость не касалась программного обеспечения (ПО) системы. В НСПК также отметили, что в ПО системы уязвимостей не выявлено.

Как отметил источник в банке, сама уязвимость оказалась настолько специфической, что обнаружить ее случайно было практически невозможно, о ней мог знать кто-то хорошо знакомый с архитектурой мобильного банка этой кредитной организации. То есть либо кто-то внутри банка, либо разработчик программного обеспечения, либо тот, кто его тестировал.

Банки просят отсрочить подключение к СБП на год По словам экспертов, в ближайшее время рынок ждет полномасштабного подключения Сбербанка, после чего начнется реальное развитие и рост СБП.

По мнению экспертов, случайное обнаружение даже такой уязвимости может быть вполне вероятным. Обычно подобные бреши обнаруживаются после обращений клиентов и расследования инцидентов. API по своей сути — это только формат взаимодействия сторон, а риски в таком взаимодействии лежат на уровне надежности каждого элемента взаимодействия, отметили эксперты. По их словам, в банках есть многоуровневые системы тестирования, один из которых — тестирование со стороны внешнего бета-сообщества, в котором установлены высокие выплаты для обнаружившего любой риск безопасности.