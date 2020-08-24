Правительство России утвердило концепцию регулирования искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Правительством утверждена концепция регулирования искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года. Соответствующее распоряжение подписано. Концепция определяет принципы, на базе которых в дальнейшем будет совершенствоваться регуляторика, чтобы появились благоприятные условия для развития искусственного интеллекта и робототехники и исчезли существующие барьеры в самых разных сферах – от медицины до космоса. Использование современных решений позволит вывести отрасли на новый, более высокий уровень», — сообщил Мишустин.

Минэкономразвития пересчитало правовые барьеры для внедрения ИИ По словам экспертов, одним из ключевых является вопрос использования данных.

По его словам, важно, что все нововведения будут приниматься с учетом того, что технологии искусственного интеллекта и робототехники должны быть безопасны для людей и работать исключительно на благополучие человека – это ключевое положение концепции.

Также предусмотрено финансовое стимулирование отрасли, уже действует ряд мер поддержки разработчиков в этой сфере, отметил премьер-министр. «Будем их усиливать, развивать государственно-частное партнерство», — добавил Михаил Мишустин.