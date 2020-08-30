Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) расширил возможности клиентов, оформляющих дебетовую карту «Пора». Теперь при ее активации автоматически подключается проморубрика «Супермаркеты» и до конца первого календарного месяца на покупки в ней действует повышенный кешбэк.

Банк «Акцепт» предложил бесплатное обслуживание по новым картам «Акцепт VISA Classic» и «Акцепт «Мир» Классическая». До 12 декабря 2020 года можно получить карту банка с отдельным счетом бесплатно. Для этого необходимо оформить ее через мобильное приложение или интернет-банк.