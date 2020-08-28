Банк «Акцепт» предложил бесплатное обслуживание по новым картам «Акцепт VISA Classic» и «Акцепт «Мир» Классическая», сообщает пресс-служба кредитной организации.

До 12 декабря 2020 года можно получить карту банка с отдельным счетом бесплатно.

«Для этого вам необходимо оформить ее через мобильное приложение или интернет-банк. Кроме того, годовое обслуживание карты до момента перевыпуска также бесплатно. Вы можете использовать карту для платежей в Интернете или бесплатно переводить средства между своими счетами с целью накоплений, распределения бюджета и т. п. А к карте VISA Classic вы можете открыть валютный счет в долларах или евро для расчетов за границей или других операций», — сказано в сообщении.