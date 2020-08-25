Общая сумма реструктурированных в рамках программ Минэкономразвития кредитов для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и граждан составила около 238 млрд рублей. Такие данные опубликованы на сайте МЭР.

В том числе более 146 млрд рублей пришлось на кредиты малых и средних предприятий (17 млрд рублей на реструктуризации по кредитным отсрочкам и порядка 129 млрд на реструктуризации в рамках предоставления «кредитных каникул»). Количество одобренных реструктуризаций по кредитам для ИП и физлиц достигло порядка 210 тыс.; объем задолженности, по которой проведена реструктуризация, превысил 91 млрд рублей.

Кроме того, в рамках разработанных МЭР льготных программ кредитования предприниматели, а также некоммерческие организации заключили кредитные соглашения на сумму более 1 трлн рублей. Из этой суммы свыше 98 млрд приходится на кредитные соглашения по программе кредитования для выплаты заработной платы под 0% (более 38 тыс. кредитных соглашений), около 388 млрд — по программе кредитования под 2% с возможностью списания (около 174,6 тыс. кредитных соглашений).



«Помимо этого, к кризисным условиям была адаптирована программа субсидирования по кредитам малого и среднего бизнеса под 8,5% (в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»), — напоминают в МЭР. — Было исключено требование к заемщику об отсутствии задолженности по налогам и сборам, заработной плате. Были сняты ограничения по максимальному объему кредитных соглашений на рефинансирование. Указанные изменения позволили заключить в рамках программы более 9 тысяч договоров на сумму более 637 миллиардов рублей, по которым выдано уже более 552 миллиардов рублей».