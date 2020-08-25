В Интернете зафиксирована новая схема мошенничества с использованием фирменного стиля и логотипа компании «ЛУКОЙЛ», а также упоминанием ее руководства. Об этом предупредила во вторник пресс-служба нефтяной компании.

«Так, в социальных сетях Facebook и Instagram появился ролик, в котором приводится не соответствующая действительности информация о создании «ЛУКОЙЛом» специального инвестиционного фонда (платформы) с привлечением личных средств граждан. Видео содержит необоснованно используемые фрагменты реального телеинтервью президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, а также корпоративных роликов компании», — указано в релизе.



В компании подчеркивают, что она не создавала каких-либо инвестплатформ для физических лиц. «ЛУКОЙЛ» призывает граждан «воздерживаться от предложений об инвестировании в непроверенные фонды».