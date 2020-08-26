Чистая прибыль Локо-Банка за первое полугодие 2020 года выросла на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 0,9 млрд рублей. Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.

Чистый процентный доход составляет 2,7 млрд рублей, чистая процентная маржа — 5,9%.

Чистый доход от операций с торговыми и инвестиционными ценными бумагами вырос на 60,1% по сравнению с аналогичным периодом и составил 0,6 млрд рублей. Операционный доход достиг 4,4 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель (за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки) составил 47,9 млрд рублей.

Объем средств на счетах клиентов за первое полугодие достиг 66,5 млрд рублей.