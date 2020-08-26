Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать с Госдумой, Минфином и Центробанком механизм расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным, передает ТАСС.

В среду на совещании главы государства с правительством вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что есть задача ускорить расселение аварийного жилья, но имеются и «подходы по ветхому жилью», которые требуют соответствующих законодательных инициатив. Он попросил Путина дать поручение проработать эти вопросы с Госдумой.

Президент в ответ подчеркнул, что «это проблема, которую, конечно, нужно решать». «И с Думой, но и с Минфином тоже [нужно] поработать, с Центральным банком поработать, там тоже возможны различные инструменты привлечения финансирования», — сказал глава государства.

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что в рамках исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда» министерство намерено разграничить понятия ветхого и аварийного жилфонда. По его словам, объективная статистика необходима для определения плана работы с обеими категориями недвижимости. Отмечалось, что Минстрой занимается разработкой критериев, по которым жилые дома могут быть отнесены к аварийным и подлежать сносу или реконструкции.

В проекте соответствующего постановления правительства говорится, что к таким критериям относится аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций или здания в целом, создающее опасность обрушения, а также наличие кренов, которые могут вызвать потерю устойчивости здания. Дома с высокой степенью износа, но не отвечающие критериям аварийности, предлагается относить к ветхим.

Президент также поручил обеспечить контроль за исполнением поручений в сфере капитального строительства.

«Важно, чтобы мы наладили действенное исполнение всех наших планов и, безусловно, эффективный контроль на каждом этапе реализации этих планов», — подчеркнул глава государства.



«Дебюрократизация капитального строительства — это не просто административный вопрос, это вопрос экономического развития, обеспечения необходимых темпов экономического роста, поддержания необходимого уровня имеющихся рабочих мест, решения социальных вопросов», — отметил он.