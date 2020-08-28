Рубль укрепился к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии пятницы, причем к доллару — более заметно, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 74,09 рубля, что на 88 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 88,17 рубля (минус 43 копейки).

С начала торгов проведено 37,5 тыс. сделок с долларом на 1,9 млрд долларов и около 5,2 тыс. сделок с евро на общую сумму 244 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 74,06—74,8 рубля за доллар и 88,15—88,91 рубля за евро.



«Развивающиеся валюты сегодня активно дорожали, чему в первую очередь способствовало быстрое снижение доллара США, вызванное смягчением принципов монетарной политики ФРС. В конце основной российской сессии бразильский реал и южноафриканский рэнд росли по отношению к доллару более чем на 2%. Обычно с ними сравнивают рубль из-за определенной схожести финансово-экономической модели данных стран с нашей, а также примерно одинакового восприятия зарубежными инвесторами рубля и этих валют с точки зрения соотношения доходность/риск», — комментирует эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

«За неделю «американец» незначительно просел, хотя всего пару дней назад обновлял максимумы с 4 мая этого года и тестировал область 76 рублей, — обращает внимание старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — Все это происходило на относительно стабильном внешнем фоне и при нейтральной цене на нефть; по всей видимости, Минфин и Центробанк, пользуясь затишьем, поработали с бюджетным дефицитом».

