Завершено расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, обвиняемых в незаконном выводе из России более 0,5 трлн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД.

«Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 миллиардов рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского Moldindconbank Вячеслав Платон «совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдавии, депутатом VIII созыва парламента этой страны Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов».

«Для реализации задуманного они привлекли уроженца Молдавской ССР Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Республике Молдова, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Они во взаимодействии с директором казначейства BC Moldindconbank S.A. (коммерческого банка Moldindconbank S.A. — Прим. Банки.ру) Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов США и евро на банковские счета нерезидента — BC Moldindconbank S.A.», — сообщается в релизе.

Организаторы преступной деятельности Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый объявлены в международный розыск, судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Остальным вышеперечисленным лицам предъявлены обвинения в создании международного преступного сообщества, руководстве им и участии в нем, а также в совершении незаконных валютных операций. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Четверо обвиняемых в полном объеме признали вину и дали развернутые показания против руководителей и участников преступного сообщества и других лиц, задействованных в криминальной схеме.



«В настоящее время фигуранты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Расследование обстоятельств противоправной деятельности международного преступного сообщества продолжается», — указала Волк.