Кузнецкбизнесбанк присоединился к Системе быстрых платежей (СБП) при технологической поддержке группы компаний «Центр Финансовых Технологий», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиенты Кузнецкбизнесбанка получили возможность в режиме реального времени и в формате 24/7 переводить деньги со счета на счет в банках — участниках СБП, указав только номер телефона», — говорится в релизе.

Информационно-технологическое взаимодействие между Кузнецкбизнесбанком и операционным и платежным клиринговым центром СБП выстроено с помощью облачной платформы «Золотой короны». Отправка переводов осуществляется из системы дистанционного банковского обслуживания «КББ-Онлайн» на платформе Faktura.ru. Переводы, отправленные на счет в Кузнецкбизнесбанке с использованием Системы быстрых платежей, зачисляются в АБС ЦФТ-Ритейл банк (РБС). Управление ликвидностью реализовано с помощью АБС «ЦФТ-Банк».