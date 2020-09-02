В сфере культуры и туризма в прошлом году не было потрачено 17,2 млрд рублей, говорится в заключении Счетной палаты (СП) по итогам проверок Минкультуры и Ростуризма на предмет исполнения бюджета в 2019 году. По итогам проверки контрольное ведомство отметило невысокие показатели исполнения расходов у проверенных объектов.

Так, Минкультуры освоило средства всего на 88,5% (122,8 млрд рублей). Наибольший объем неисполненных назначений (12,8 млрд рублей) пришелся на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства. По словам аудитора СП Сергея Штогрина, средства на исполнение мероприятий ФАИП освоены всего на 46,8%. Из запланированных на 2019 год 13 объектов Минкультуры России не ввело в эксплуатацию пять — по ним не завершена разработка проектно-сметной документации, пояснил аудитор.

Еще более низкий процент исполнения расходной части бюджета показал Ростуризм — 83,4% (5,7 млрд рублей), следует из отчета. При этом само расходование средств шло неравномерно. Основной объем (64%) был исполнен в IV квартале. Ростуризм не потратил порядка 1,3 млрд рублей, которые были заложены на капиталовложения и господдержку организаций, обеспечивающих приток иностранных туристов. Ведомство не выполнило показатель по закупке у субъектов малого предпринимательства. Доля заключенных контрактов с такими организациями оказалась меньше 14% в то время, как по положениям ФЗ № 44 на них должно приходиться не менее 15% от совокупного годового объема закупок.

Также Ростуризм ненадлежащим образом выполнял полномочия собственника двух подведомственных ФГУП: «Национальная корпорация развития туризма» и «Национальный маркетинговый центр по туризму».

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Худшим оказалось исполнение по «Цифровой экономике».

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», главный упор должен быть сделан на эффективность, а не на номинальность исполнения бюджета. Последняя оценка в незначительной степени отражает наличие каких-либо проблем, например технических, которые никак не характеризуют экономические. Показатели выполнения плана Минкультуры и Ростуризмом мало отличаются от предыдущих лет. В реализации каких-либо проектов, а в данном случае в сфере культуры и туризма, важны качество и их конечная польза, считают эксперты.