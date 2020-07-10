Нацпроекты за первые шесть месяцев 2020 года исполнены на 35% от годового плана, пишут «Известия» , ссылаясь на отчет Минфина. В общей сложности освоено 757 млрд рублей (35%) из предусмотренных 2,1 трлн рублей. Наиболее высокий уровень исполнения у «Малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы». Расходы по нему запланированы на сумму почти 50 млрд рублей, из них уже освоено 30 млрд рублей, или 60%. Больше всего средств использовано на программу льготного финансирования для малого бизнеса — 17 млрд из 25 млрд рублей. Самый весомый вклад в реализацию всей программы национальных целей за первые полгода внесло «Здравоохранение». В 2020 году на него предусмотрено 312 млрд рублей, из которых освоено 168 млрд рублей — 54%.

Худшим оказалось исполнение по «Цифровой экономике». На этот нацпроект израсходовано 14 млрд из 124 млрд рублей, то есть около 11%. Из отдельных мероприятий всего направления один из наиболее низких результатов у программы подключения к Интернету — 0,9 млрд из 18 млрд рублей (5%). Второй антилидер — «Международная кооперация и экспорт». По нему освоено 10 млрд из 75 млрд рублей (13%).

Самый дорогой нацпроект — «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — на шестом месте по уровню исполнения. Предполагается, что в 2020 году он обойдется в 337 млрд рублей. Из них освоено уже 116 млрд рублей.

Параметры нацпроектов могут скорректировать Внести поправки в национальные проекты в начале июня Кабмину поручил президент РФ Владимир Путин.



В Минэкономразвития сообщили, что пока темпы реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) в целом соответствуют уровням прошлого года и, несмотря на пандемию, все мероприятия реализуются по плану. В Минпромторге рассказали, что освоение расходов по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» движется в соответствии с планом. Уже приняты обязательства почти на 60%.

По мнению экспертов, низкая реализация нацпроектов в первом полугодии 2020-го в большей степени связана со структурой расходов стратегических целей: в нацпроектах много капитальных расходов, а по ним объекты сдаются в конце года, тогда и происходит перечисление денег. Поэтому для первого полугодия исполнение на 30% — это не плохо, а нормально. Также на низкое исполнение нацпроектов в январе — июне 2020-го повлияла в основном пандемия коронавируса. Во втором полугодии ситуация с исполнением целей будет зависеть от эпидемиологической обстановки в отдельных регионах, считают эксперты.