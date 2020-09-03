ЮниКредит Банк получил дополнительный лимит по программе «Господдержка-2020» и возобновляет прием заявок по данной программе. Об этом в четверг объявили в банке.

Как уточняется, условия остаются прежними: фиксированная ставка 5,9% годовых на весь срок (до 30 лет), сумма кредита — от 700 тыс. до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 млн рублей в остальных регионах. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости квартиры.

Программа доступна при покупке квартиры на этапе строительства или готовой квартиры у застройщика. После государственной регистрации права собственности обязательно страхование жилого помещения.



Воспользоваться программой можно до 1 ноября 2020 года.