Активность населения на внутреннем валютном рынке РФ повысилась в начале лета на фоне снятия ограничений по COVID-19 во многих регионах, а чистый спрос на наличную иностранную валюту восстановился к уровню апреля 2020 года. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июне 2020 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) вырос в июне по сравнению с маем этого года на 52% и составил 3,9 млрд долларов в эквиваленте. Спрос на доллары США увеличился на 52%, на европейскую валюту — на 54%, до 3,1 млрд и 0,8 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках вырос по сравнению с маем на 83% — до 1,9 млрд долларов. Американской валюты было куплено на 84% больше, чем месяцем ранее, европейской — на 78%. С валютных счетов физлиц в уполномоченных банках в июне было снято 2 млрд долларов (плюс 31% к маю).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной инвалюты) увеличилось по сравнению с маем на 65% и составило 2,4 млрд долларов. Совокупное предложение населением долларов выросло на 65%, евро — на 66%, до 1,8 млрд и 0,6 млрд долларов.

В июне россияне продали уполномоченным банкам 0,7 млрд долларов наличной инвалюты (плюс 34% в месячном выражении). Продажи долларов выросли на 34%, евро — на 32%. На валютные счета было зачислено 1,7 млрд долларов в эквиваленте (плюс 81%).



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увеличился в июне на 36% по сравнению с маем и составил 1,6 млрд долларов. Чистый спрос на доллары вырос на 37%, на европейскую валюту — на 33%.