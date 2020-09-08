Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по стоимости нефти Brent на 2020 год с 35 до 41 доллара за баррель, по WTI — с 32 до 38 долларов за баррель, следует из отчета компании. При этом долгосрочный прогноз по Brent эксперты агентства понизили с 55 до 53 долларов за баррель, по WTI — с 52 до 50 долларов за баррель.

Улучшение оценки на 2020 год связано с действием соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и признаками восстановления экономик. В то же время долгосрочный прогноз понижен с учетом больших запасов нефти, возникших из-за пандемии.

«Многие страны ослабили изоляционные меры в связи с пандемией, несмотря на рост числа заболевших в некоторых странах. Мы не ожидаем второго раунда строгих ограничений на глобальном уровне и считаем, что восстановление спроса на нефть продолжится в 2021 году», — пишут эксперты Fitch.

Прогноз на 2021 год агентство сохранило на уровне 45 долларов за баррель по Brent и 42 долларов за баррель по WTI.