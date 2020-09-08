🔹 Рубль продемонстрировал в августе более существенное ослабление, чем в июле, и вновь оно было более значительным по отношению к евро, чем по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные Банка России. По сравнению с декабрем 2019 года рубль ослабил позиции к доллару на 14,7% по номинальному курсу и, по оценке, на 13% по реальному.



🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады августа составила около 4,43% годовых против 4,45% за вторую декаду месяца, следует из материалов Центробанка. Таким образом, хоть снижение и было символическим, за счет него ставка в очередной раз обновила антирекорд: согласно данным регулятора, ее текущий уровень — минимальный за всю историю наблюдений (с середины 2009 года).

🔹 В России может быть создан единый социальный жилищный фонд, который будет предоставлять помещения наиболее нуждающимся людям только по договору найма помещений. Этот фонд будет управляться одним субъектом и формироваться как путем аренды, так и путем покупки в многоквартирных и частных домах. Предлагается создать портал, где в режиме реального времени можно увидеть, по каким основаниям гражданин стоит в очереди, какие есть на выбор помещения в регионе, выбрать подходящий вариант. Сразу высветится цена и размер предоставляемой субсидии, пояснили инициаторы законопроекта.

🔹 Угроза санкций оказывает ключевое влияние на курс рубля в последнее время, без этого курс валюты был бы крепче, чем сейчас, говорят аналитики. По словам главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, если бы не было темы санкций, Навального, ситуации с Белоруссией, курс был бы в районе 70 рублей за доллар. Рынок сейчас обсуждает санкционные риски, но мало верит в какие-то серьезные сценарии их реализации, считает она. По мнению главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 рубля за доллар.