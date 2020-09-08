Рубль продемонстрировал в августе более существенное ослабление, чем в июле, и вновь оно было более значительным по отношению к евро, чем по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные свежей сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — августе 2020 года» .

К доллару рубль ослаб в августе на 3,4% по сравнению с июлем по номинальному курсу (в июле к июню — на 2,9%). Средний номинальный курс доллара за август равнялся 73,8 рубля (против 71,28 рубля в июле), средний курс с начала года — 69,96 рубля за доллар.

Реальный курс рубля к доллару снизился за месяц на 4% (после снижения на 3,1% месяцем ранее). По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с декабрем 2019 года рубль ослабил позиции к доллару на 14,7% по номинальному курсу и, по оценке, на 13% по реальному. Ослабление за январь — август текущего года по отношению к аналогичному периоду 2019-го составило 7% и 5,1% соответственно.

К евро зафиксировано ослабление рубля в августе на 6,8% по номинальному курсу (месяцем ранее — на 4,2%), а по реальному оно оценивается в 7% (против уточненных 3,9% за июль). Ослабление к декабрю 2019-го — 20% и 18,1% соответственно. За восьмимесячный период (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) ослабление рубля к евро было не таким значительным, как к доллару, и равнялось 6,1% по номинальному курсу и, в соответствии с оценкой ЦБ, 4,2% по реальному.

Средний номинальный курс евро в августе — 87,34 рубля (против 81,36 в июле). Средний курс января — августа 2020-го равен 78,14 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился за месяц на 5% (на 3,5% в июле), реальный, по оценке, — на 5,2% (на 3,3% месяцем ранее). Снижение в августе по сравнению с декабрем 2019-го составило 14,8% и 11,8% соответственно; в январе — августе оно равнялось 4,1% и 3,5% в годовом выражении.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2020 году на базе курсов валют 43 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами России сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия.