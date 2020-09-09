Агентство по страхованию вкладов в августе направило на расчеты с 18,3 тыс. кредиторов 114 ликвидируемых банков 9,3 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте АСВ.

Всего с начала 2020 года на расчеты с более чем 158 тыс. кредиторов 238 ликвидируемых банков агентство перечислило свыше 49,3 млрд рублей.



По состоянию на 1 сентября 2020 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 349 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 47,1%. При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,4%, второй очереди — 36,7%, третьей очереди — 31,7%.

По данным на 1 сентября 2020 года, агентство осуществляло функции конкурсного управляющего в 356 кредитных организациях.