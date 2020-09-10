Система быстрых платежей (СБП) — это прекрасный проект для России, заявил главный управляющий директор Альфа-Банка, член наблюдательного совета «Альфа-Групп» Владимир Верхошинский в интервью РБК . По его словам, степень цифровизации финансовой сферы в России очень высокая.

«Я считаю, что это прекрасный проект. Я об этом даже думаю не как банкир, а как просто гражданин. Это прекрасный проект для страны. Он двигает конкуренцию, он улучшает клиентский опыт. Я в прошлом году ездил на парижский «Финтех-Форум», сидел и думал, что между Москвой и Парижем вроде как два часовых пояса, а ощущение такое, что с точки зрения цифровизации нас разделяют пять лет. Многое из российского опыта вызывало какое-то недоверие. Понятно, что внешний ореол вокруг России сейчас мешает западным игрокам видеть объективную картину. Но конкуренцию нашей стране по уровню цифровизации финансового сектора могут составить сейчас, наверное, только Китай и Индия. И даже в сравнении с Китаем объем платежей через Apple Pay, Samsung Pay в абсолютном выражении у нас больше. Степень цифровизации финансовой сферы в России очень высокая, и в этом вклад таких систем, как СБП», — рассказал Верхошинский.

Верхошинский: «Полностью цифровые банки не могут дать человечеству нормального контакта» Также, по его мнению, ЦБ и правительству в период пандемии удалось быстро отработать предложения по разным мерам поддержки граждан.

По его словам, Альфа-Банк на текущий момент ежедневно проводит порядка 50 тыс. платежей через СБП. В целом рост трансакций в СБП не снизил объем Р2Р-переводов с карты на карту. Это дополнительные деньги и удобство для клиентов, отметил глава кредитной организации. Верхошинский добавил, что Система быстрых платежей станет крупнейшим инфраструктурным элементом финансовой системы, и объем платежей там будет колоссальный. Только через Альфа-Банк с момента подключения к СБП прошло 80 млрд рублей, отметил он.