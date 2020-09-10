ЦБ установил официальные курсы валют на 11 сентября.

Курс доллара понизился на 54,39 копейки, составив 75,5274 рубля (76,0713 рубля на 10 сентября). Курс евро снизился на 26,27 копейки до 89,3036 рубля (89,5663 рубля на 10 сентября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:52 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,43 рубля (плюс 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 89,28 рубля (плюс 32 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 75,23—75,68 рубля за доллар и 89,01—89,48 рубля за евро.