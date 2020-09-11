🔹 Участники рынка готовы разработать еще один тип индивидуального инвестиционного счета (ИИС), Центробанк концептуально поддержал это предложение, сообщил председатель НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, предположительно, период, на который будут вкладываться средства, составит десять лет. Для мотивации граждан на такие долгосрочные инвестиции участники рынка считают нужным совместить в этом инструменте налоговые льготы ИИС первого и второго типов.

🔹 Золото, золотые ETF и акции золотодобывающих компаний пока не выглядят переоцененными и могут продолжить свой рост в ближайшие полгода, считают аналитики, опрошенные Банки.ру. С начала года цена золота выросла на 29%, а в июле впервые в истории превысила 2 тыс. долларов за унцию. Вместе с драгметаллом хорошую динамику показывали золотые биржевые инвестиционные фонды ETF и акции золотодобывающих компаний.

🔹 Союз потребителей России (СПРФ) направил в Минпромторг предложение ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Организация предложила Минпромторгу сделать такие двойные ценники обязательными. Этот пункт предлагается добавить в проект новых правил розничной торговли.

🔹 Рост реальной заработной платы в России в 2021 году может составить 3,5—4%. Таковы данные исследования Финансового университета при правительстве РФ. Так, самый высокий прирост реальной зарплаты можно ожидать в Казани, Новороссийске, Оренбурге, Тольятти и Калининграде. Благоприятные тренды в потребительских настроениях населения — основа оптимизма относительно роста экономики в 2021 году, а он, в свою очередь, обеспечит рост зарплат россиян, пояснили эксперты.

